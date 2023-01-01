Русский для тех, кто забыл правила. Наталья Фомина
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Русский для тех, кто забыл правила. Наталья Фомина

Русский для тех, кто забыл правила. Наталья Фомина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература465 мин12+
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Сюжет

Все вечные, «стыдные», сложные и интересные вопросы русского языка под одной обложкой! Русский язык – один из самых сложных языков мира! В нем огромное количество правил и еще больше исключений. Запомнить их все очень сложно, а бессмысленное заучивание правил навевает скуку и тоску. Новая аудиокнига серии поможет понять основные законы русского языка и повысить свою грамотность без скучной зубрежки. На примере невероятно увлекательных текстов, слушатель сможет проникнуть в тайны нашего родного языка. А великолепные примеры сделают правила более понятными. Просто увлекательно повысить собственную грамотность! Новинка в популярной серии «Наука на пальцах»!

Русский для тех, кто забыл правила слушать на видеосервисе Wink.

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