Русский для тех, кто забыл правила. Наталья Фомина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все вечные, «стыдные», сложные и интересные вопросы русского языка под одной обложкой! Русский язык – один из самых сложных языков мира! В нем огромное количество правил и еще больше исключений. Запомнить их все очень сложно, а бессмысленное заучивание правил навевает скуку и тоску. Новая аудиокнига серии поможет понять основные законы русского языка и повысить свою грамотность без скучной зубрежки. На примере невероятно увлекательных текстов, слушатель сможет проникнуть в тайны нашего родного языка. А великолепные примеры сделают правила более понятными. Просто увлекательно повысить собственную грамотность! Новинка в популярной серии «Наука на пальцах»!



Русский для тех, кто забыл правила слушать на видеосервисе Wink.