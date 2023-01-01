Русские уроки японских коанов. Владимир Тарасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дзенские коаны – краткие истории, смысл которых невозможно постичь, опираясь на рациональную логику это не просто притчи, размышление над которыми по замыслу дзенских мастеров должно вести к просветлению, но и уникальный источник управленческой мудрости. В своей новой книге Владимир Тарасов комментирует классические коаны дзен, помогая нам извлечь из древних текстов уроки эффективного управления. Прочитав эту книгу, вы научитесь интуитивно осознавать реальность, чтобы решать неразрешимые на первый взгляд проблемы, использовать секреты великих мастеров дзен для достижения личных и корпоративных целей. Для кого мы издали эту книгу: – для всех, кому интересны предыдущие книги Владимира Тарасова: для руководителей организаций, менеджеров, для всех активных людей, которые хотят научиться управлению в самом широком смысле слова, чтобы изменить жизнь к лучшему. – для тех, кто ищет новые подходы к решению старых проблем и хочет пересмотреть свои взгляды на жизнь: книга даст вам пищу для размышлений и станет источником новых идей.



Русские уроки японских коанов слушать на видеосервисе Wink.