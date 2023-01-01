Русские народные сказки. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Современная русская литература, развиваясь по своим собственным законам, не пренебрегает, однако, классическими произведениями. Классическая русская литература берет свое начало в древнерусских текстах, которые, в свою очередь, сформировались на основе традиции устного повествования. И среди различных жанров устного сказа, конечно, заслуживают особого внимания русские народные сказки. Ни для кого не секрет, что русские народные сказки появились давно и передавались из уст в уста, дожив, таким образом, до времен, когда возникла письменность. Это позволило сказкам завоевать популярность у большего количества людей, и поэтому сегодня каждый из нас может наслаждаться богатством сказочного мира, который, в свою очередь, представлен на этом диске во всем своем многообразии.



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