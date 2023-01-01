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Русские на Мариенплац. Владимир Кунин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Юмор, Современная проза745 мин12+
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Сюжет
Не зря говорят, что пути Господни неисповедимы. А как иначе объяснить невероятную встречу выходцев из бывшего СССР: сценариста из Москвы, девушки с голосом Нани Брегвадзе, циркача-эквилибриста и казахского танкиста за тысячу километров от родины, в далеком Мюнхене? О том к чему приводят подобные незапланированные встречи, о злоключениях эмигрантов на чужбине, о доброте, порядочности предательстве и надежде на лучшую жизнь, вы узнаете из новой аудиокниги Владимира Кунина «Русские на Мариенплац». Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Владимира Кунина «Иванов и Рабинович», «Иллюстрации Гюстава Доре», «Рассказы».
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