Русские на Мариенплац. Владимир Кунин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Не зря говорят, что пути Господни неисповедимы. А как иначе объяснить невероятную встречу выходцев из бывшего СССР: сценариста из Москвы, девушки с голосом Нани Брегвадзе, циркача-эквилибриста и казахского танкиста за тысячу километров от родины, в далеком Мюнхене? О том к чему приводят подобные незапланированные встречи, о злоключениях эмигрантов на чужбине, о доброте, порядочности предательстве и надежде на лучшую жизнь, вы узнаете из новой аудиокниги Владимира Кунина «Русские на Мариенплац». Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Владимира Кунина «Иванов и Рабинович», «Иллюстрации Гюстава Доре», «Рассказы».



Русские на Мариенплац слушать на видеосервисе Wink.