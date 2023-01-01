Русские классики детям: Рассказы Ивана Тургенева. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «Ардис» представляет собранные вместе рассказы Ивана Тургенева, рассказы, доступные восприятию детей младшего и среднего школьного возраста. Некоторые из них, такие как «Муму», «Бежин луг», на протяжении многих десятков лет включаются в школьную программу, другие менее известны, но все они наполнены красотой родной природы, особыми русскими характерами, душевными переживаниями героев и автора. В аудиокнигу включены произведения: «Хорь и Калиныч», «Льгов», «Бежин луг», «Касьян с Красивой мечи», «Бирюк», «Певцы», «Стучит!», «Лес и степь», «Муму», «Поездка в Полесье», «Собака», «Пунин и Бабурин», «О соловьях», «Пэгаз», «Пожар на море», «Перепелка», «Разговор на большой дороге», «Деревня», «Нищий», «Маша», «Воробей», «Милостыня», «Щи», «Христос».



Русские классики детям: Рассказы Ивана Тургенева слушать на видеосервисе Wink.