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Русские исторические анекдоты. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Юмор311 мин12+
Сюжет
Считается, что исторический анекдот можно определить известным выражением «от великого до смешного один шаг»: истории из жизни великих мира сего, либо каких либо известных людей, либо совсем неизвестных, но оставивших свой след. Но у русского исторического анекдота есть кое-какие местные ос�обенности. Судите сами.
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