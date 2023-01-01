Русские исторические анекдоты. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Считается, что исторический анекдот можно определить известным выражением «от великого до смешного один шаг»: истории из жизни великих мира сего, либо каких либо известных людей, либо совсем неизвестных, но оставивших свой след. Но у русского исторического анекдота есть кое-какие местные ос�обенности. Судите сами.



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