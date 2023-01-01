Русская трагедия. Часть 1. Александр Зиновьев
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Русская трагедия. Часть 1. Александр Зиновьев

Русская трагедия. Часть 1. Александр Зиновьев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература697 мин16+

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О книге

Александр Александрович Зиновьев (1922–2006) – выдающийся социолог, социальный философ и писатель. До периода перестройки Зиновьев был одним из самых ярких критиков советской системы, входил в число видных диссидентов, был выслан из СССР. А в поздних трудах крайне негативно оценивал разрушение советской системы. В книге «Русская трагедия», записанной на студии «Ардис», Александр Зиновьев подверг всестороннему анализу один из самых трагических периодов в истории нашей страны, когда «поголовное предательство правящего партийного аппарата» привело к развалу великого государства – Советского Союза и его ликвидации. Здесь же автор рассуждает о будущем России, об опасностях глобализма и о перспективах мирового развития. Предлаганм вашему вниманию первую часть книги.

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Жанр
Учебная и научная литература, Нон-фикшн
Время
697 мин / 11:37

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