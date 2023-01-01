Русская рулетка. Как выжить в борьбе за собственное здоровье. Александр Мясников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К моменту выхода «Русской рулетки…» раскуплено уже более 250 тыс. экземпляров книг доктора Мясникова. «Как жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом о лекарствах и медицине» стала абсолютным бестселлером 2013 года. Книга «О самом главном с доктором Мясниковым», вышедшая следом, также сразу же вошла во все книжные рейтинги. Феноменальный успех объясняется не только непререкаемым авторитетом врачебной династии Мясниковых в России. Д-р Мясников сумел впервые стать переводчиком с медицинского языка на человеческий для многих россиян. Он не запугивает человека, как это зачастую принято в отечественной медицине, а дает объективную, проверенную медицинскую информацию. При этом он ободряет и вселяет уверенность, что все у нас будет хорошо. «Александр Леонидович Мясников, мой дедушка, единственный из советских и российских ученых получил самую престижную в мире медицинскую премию „Золотой стетоскоп“. Я веду телепередачи и пишу популярно-познавательные книги, за которые таких премий не присуждают, но если они помогут вам понять, как избежать болезни и что делать при первом ее проявлении, – для меня это будет лучшей наградой!»



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