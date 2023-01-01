Русская модель управления. Александр Прохоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Александра Прохорова «Русская модель управления», аудиоверсию которой представляет студия АРДИС, вторгается в область отечественной управленческой мифологии. Что представляет собой русская модель управления? Как на практике использовать ее особенности? Какие черты нашей национальной модели менеджмента являются мифом, а какие – реальностью? В каких случаях и почему наши управленческие дефекты превращаются в преимущества? Хороша наша модель управления или плоха? Каковы ее перспективы? Знакомые всем проблемы рассматриваются под непривычным углом зрения. В результате пестрая мозаика явлений, охватывающих тысячелетнюю российскую историю, складывается в стройную систему взглядов (можно даже сказать, в теорию), позволяющую ответить на приведенные выше «вечные» вопросы. Автор обнаруживает специфически «русские» виды структур и процедур управления, описывает специальные управленческие технологии, освоенные нашими соотечественниками в прошлом и настоящем. Написанная доступным языком, книга адресована широкому кругу слушателей.



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