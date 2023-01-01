Русская летопись для первоначального чтения. Сергей Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Русская летопись для первоначального чтения" (1866 г.), принадлежащая перу виднейшего русского историка С.М.Соловьева, представляет собой общедоступное изложение «Повести временных лет» – наиболее раннего из дошедших до нас древнерусских летописных сводов начала XII века.



Русская летопись для первоначального чтения слушать на видеосервисе Wink.