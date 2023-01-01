WinkАудиокнигиРусская летопись для первоначального чтения. Сергей Соловьев
Русская летопись для первоначального чтения. Сергей Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература543 мин6+
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Сюжет
"Русская летопись для первоначального чтения" (1866 г.), принадлежащая перу виднейшего русского историка С.М.Соловьева, представляет собой общедоступное изложение «Повести временных лет» – наиболее раннего из дошедших до нас древнерусских летописных сводов начала XII века.
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