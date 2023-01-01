Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 5. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот многотомный труд стоит в одном ряду с произведениями классиков отечественной исторической науки: Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, В.О.Ключевского. Основные события истории русской цивилизации показаны в биографиях ее важнейших действующих лиц, среди которых не только обладатели княжеских столов, царского трона и святительских кафедр, но и бунтари из народа, писатели и просветители, землеискатели и освободители. Выпуск 5 XVII столетие Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий. Преемники Богдана Хмельницкого. Стенька Разин. Сибирские землеискатели XVII века. Галятовский, Радивиловский и Лазарь Баранович. Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий и их преемники. Юрий Крижанич.



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