Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 2. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот многотомный труд стоит в одном ряду с произведениями классиков отечественной исторической науки: Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, В.О.Ключевского. Основные события истории русской цивилизации показаны в биографиях ее важнейших действующих лиц, среди которых не только обладатели княжеских столов, царского трона и святительских кафедр, но и бунтари из народа, писатели и просветители, землеискатели и освободители. Выпуск 2 XV-XVI столетия Великий князь и государь Иван Васильевич. Новгородский архиепископ Геннадий. Московский государь Великий князь Василий Иванович. Преподобный Нил Сорский и Вассиан, князь Патрикеев. Максим Грек. Сильвестр и Адашев. Матвей Семенович Башкин и его соучастники. Царь Иван Васильевич Грозный.



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