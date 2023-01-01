Русская история. Том 6. От Марины Мнишек до Филарета Никитича Романова. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – классический труд выдающегося русского историка, одного из основоположников русской исторической мысли Николая Ивановича Костомарова (1817-1885). Он счастливо сочетал в себе серьезного ученого-историка и талантливого писателя, поэтому, труды Костомарова выгодно отличаются не только честным, объективным подходом к истории, но и прекрасным литературным языком. * Марина Мнишек * Василий Шуйский * Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский * Патриарх Гермоген и Прокопий Ляпунов * Троицкий архимандрит Дионисий и келарь Авраамий Палицын * Козьма Захарович Минин-Сухорук и князь Димитрий Михайлович Пожарский * Филарет Никитич Романов



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