WinkАудиокнигиРусская история. Том 6. От Марины Мнишек до Филарета Никитича Романова. Николай Костомаров
Русская история. Том 6. От Марины Мнишек до Филарета Никитича Романова. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература316 мин6+
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Сюжет
«История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – классический труд выдающегося русского историка, одного из основоположников русской исторической мысли Николая Ивановича Костомарова (1817-1885). Он счастливо сочетал в себе серьезного ученого-историка и талантливого писателя, поэтому, труды Костомарова выгодно отличаются не только честным, объективным подходом к истории, но и прекрасным литературным языком. * Марина Мнишек * Василий Шуйский * Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский * Патриарх Гермоген и Прокопий Ляпунов * Троицкий архимандрит Дионисий и келарь Авраамий Палицын * Козьма Захарович Минин-Сухорук и князь Димитрий Михайлович Пожарский * Филарет Никитич Романов
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