WinkАудиокнигиРусская история. Том 3. От Великого Князя и Государя Ивана Васильевича до Московского Государя Василия Ивановича. Николай Костомаров
Русская история. Том 3. От Великого Князя и Государя Ивана Васильевича до Московского Государя Василия Ивановича. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература539 мин6+
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Сюжет
«Господство Дома Св. Владимира». Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. * Великий Князь И Государь Иван Васильевич. * Новгородский Архиепископ Геннадий. * Московский Государь Великий Князь Василий Иванович. * Преподобный Нил Сорский И Вассиан, Князь Патрикеев. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – классический труд выдающегося русского историка, одного из основоположников русской исторической мысли Николая Ивановича Костомарова (1817-1885). Он счастливо сочетал в себе серьезного ученого-историка и талантливого писателя, поэтому, труды Костомарова выгодно отличаются не только честным, объективным подходом к истории, но и прекрасным литературным языком.
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