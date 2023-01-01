WinkАудиокнигиРусская история. Том 2. От князя Александра Ярославовича Невского до Великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Николай Костомаров
Русская история. Том 2. От князя Александра Ярославовича Невского до Великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература302 мин6+
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Сюжет
«Господство Дома Св. Владимира». Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. * Князь Александр Ярославич Невский. * Московские Князья Братья Даниловичи. * Преподобный Сергий. * Великий Князь Димитрий Иванович Донской. * Соловецкие Чудотворцы Савватий и Зосима. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – классический труд выдающегося русского историка, одного из основоположников русской исторической мысли Николая Ивановича Костомарова (1817-1885). Он счастливо сочетал в себе серьезного ученого-историка и талантливого писателя, поэтому, труды Костомарова выгодно отличаются не только честным, объективным подходом к истории, но и прекрасным литературным языком.
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