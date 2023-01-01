Русская история. Том 2. От князя Александра Ярославовича Невского до Великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Господство Дома Св. Владимира». Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. * Князь Александр Ярославич Невский. * Московские Князья Братья Даниловичи. * Преподобный Сергий. * Великий Князь Димитрий Иванович Донской. * Соловецкие Чудотворцы Савватий и Зосима. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – классический труд выдающегося русского историка, одного из основоположников русской исторической мысли Николая Ивановича Костомарова (1817-1885). Он счастливо сочетал в себе серьезного ученого-историка и талантливого писателя, поэтому, труды Костомарова выгодно отличаются не только честным, объективным подходом к истории, но и прекрасным литературным языком.



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