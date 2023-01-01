Русская история. Том 11. Петр Великий. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – классический труд выдающегося русского историка, одного из основоположников русской исторической мысли Николая Ивановича Костомарова (1817—1885). Он счастливо сочетал в себе серьезного ученого-историка и талантливого писателя, поэтому труды Костомарова выгодно отличаются не только честным, объективным подходом к истории, но и прекрасным литературным языком. 1. Детство и юность Петра до начала Шведской войны 2. Внутренние и политические события от начала Северной войны до Альтранштадтского мира 3. От Альтранштадтского мира до Прутского мира России с Турцией 4. Внутренние дела после Прутского договора до Ништадтского мира со Швецией 5. Политические события от Прутского до Ништадтского мира 6. Внутренние события после Ништадтского мира 7. Политические события после Ништадтского мира до кончины Петра Великого



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