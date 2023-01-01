Русская история. Том 1. Господство дома св. Владимира. Николай Костомаров
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Русская история. Том 1. Господство дома св. Владимира. Николай Костомаров

Русская история. Том 1. Господство дома св. Владимира. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература497 мин6+
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Сюжет

«Господство Дома Св. Владимира». Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. * Князь Владимир Святой. * Киевский Князь Ярослав Владимирович. * Преподобный Феодосий Печерский. * Князь Владимир Мономах. * Князь Андрей Боголюбский. * Князь Мстислав Удалой. * Князь Данило Романович Галицкий. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – классический труд выдающегося русского историка, одного из основоположников русской исторической мысли Николая Ивановича Костомарова (1817-1885). Он счастливо сочетал в себе серьезного ученого-историка и талантливого писателя, поэтому, труды Костомарова выгодно отличаются не только честным, объективным подходом к истории, но и прекрасным литературным языком.

Русская история слушать на видеосервисе Wink.

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