Русская история. Часть 5. Василий Ключевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Русская история" В.О.Ключевского – классический труд одного из самых глубочайших отечественных мыслителей, эпопея, занимающая достойное место в одном ряду работами знаменитых российских историков Л.Карамзина и Н.И.Костомарова. Множество раз читанный на кафедре истории Московского государственного университета, курс лекций Ключевского вызывал у студентов такое же неизменное восхищение и гордость за наше героическое прошлое, какое вызывает у современных читателей, Жителей отечественной истории. > Пятую, заключительную часть включены лекции, в которых изложены события с воцарения Екатерины II до отмены крепостного права (1861 г.). Особое внимание уделяется личностной оценке Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I и проводимой ими внутренней политике. "



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