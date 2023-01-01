Русская история. Часть 2. Василий Ключевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Русская история" В.О.Ключевского – классический труд одного из самых глубочайших отечественных мыслителей, эпопея, занимающая достойное место в одном ряду с работами знаменитых российских историков Н.М.Карамзина и Н.И.Костомарова. Множество раз читанный на кафедре истории Московского государственного университета, курс лекций Ключевского вызывал у студентов такое же неизменное восхищение и гордость за наше героическое прошлое, какое вызывает у современных читателей, любителей отечественной истории. Во вторую часть вошли 20 лекций, повествующих о развитии Русского государства с середины XV в. до XVI в. Основное внимание в них сосредоточено на процессе формирования боярства и укрепления царской власти, превращения «Руси Верхневолжской» в «Русь Великую, Московскую»."



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