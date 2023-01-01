Русич. Колонист. Владимир Поселягин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Вторая аудиокнига историко-фантастического цикла «Русич»! Мир штука хрупкая, вот он есть, и вот его уже нет. Марк Геннадьевич Бестужев узнал эту истину на собственном опыте. И этот опыт, накопление знаний его новой жизни – теперь шанс для жизни сотен, а то и тысяч человек. Однако люди есть люди, со своими характерами, желаниями и амбициями. И у Хана Соло опять новое тело и новая жизнь. Круговорот жизни затягивает, а приключения манят. И чем дальше, тем больше.



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