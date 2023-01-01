WinkАудиокнигиРусич. Бей первым. Владимир Поселягин
Русич. Бей первым. Владимир Поселягин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези822 мин16+
Сюжет
Первая аудиокнига нового цикла «Русич» Владимира Поселягина! Характер у Марка Геннадиевича Бестужева предполагал, что не нужно дожидаться, пока неприятности придут к нему. На все угрозы один ответ – всегда бей первым! И этот принцип придется к месту, когда он окажется во времена Средней Руси �на территории Московского княжества в пятнадцатом веке. Разбойники, нападения ордынцев и другие превратности судьбы – вот что его ждeт. Но одно Марк знал точно: нужно всегда бить первым!
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