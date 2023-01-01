Русалочка Вея и Иван Залетный. Лора Вайс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пошeл однажды Иван по лесу гулять, где случилось ему влюбиться в русалочку, что жила в колдовском озере. И решил тогда Ванька спасти любимую, вытащить из озера, да не тут-то было, колдовство помешало. Однако парень оказался не из робкого десятка, он сначала кровожадных сирин на уши поставил, а по�том и до ведьмы прогулялся. Только ведьма оказалась проворнее и запросила взамен помощи нечто такое, от чего у Вани дыхание в зобу спeрло…



Русалочка Вея и Иван Залетный слушать на видеосервисе Wink.