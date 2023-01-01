Русь. Сказки былого. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Написанная в начале XX века анонимным автором, эта книга в былинно-сказочной форме передает факты древнерусской истории – о призвании варягов, о мести княгини Ольги древлянам, о крещении Руси и многие другие. Реальные исторические персонажи – князья и дружинники – соседствуют здесь с русалками и колдунами. Слушайте, детки, слушайте малолетки, какие я вам сказки расскажу! То будут сказки не простые – будет в них вымысел, но будет и быль. Вы слушайте, да кой что и запоминайте. Будете расти, в школу пойдeте, может, сказки мои тогда добром помянете. Ну, довольно присказок, пора и сказку начать. То было давным-давно, так давно, что прабабушки и прадедушки наших прабабушек и прадедушек про те времена слухом слыхали, а ведать не ведали…



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