Руигат. Рождение. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сколько людей нужно, чтобы изменить судьбу целой цивилизации? Что такое насилие – пережиток темного прошлого или важный ресурс, без которого человечеству не обойтись? Могут ли смертельные враги, воины отчаянно сражающихся армий, перестать быть врагами? Есть ли среди этих вопросов хоть один, который волнует и вас? Если есть – слушайте первую книгу нового фантастического цикла Романа Злотникова «Руигат».



Руигат слушать на видеосервисе Wink.