Рудин. Иван Тургенев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Рудин» – роман Ивана Сергеевича Тургенева, герой которого пополняет галерею «лишних людей» XIX века. «Роман стал погребальным венком на гробе всех старых рассказов Тургенева о тех абстрактных русских натурах, устраняющихся и пассирующих перед явлениями, ими же и вызванными на свет». Павел Васильевич Анненков



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