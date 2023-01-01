WinkАудиокнигиРудин. Иван Тургенев
Рудин. Иван Тургенев (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика, Русская литература255 мин12+
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Сюжет
«Рудин» – роман Ивана Сергеевича Тургенева, герой которого пополняет галерею «лишних людей» XIX века. «Роман стал погребальным венком на гробе всех старых рассказов Тургенева о тех абстрактных русских натурах, устраняющихся и пассирующих перед явлениями, ими же и вызванными на свет». Павел Васильевич Анненков
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