Рубиновая книга. Керстин Гир (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

«Таймлесс. Рубиновая книга», первая часть книжной трилогии «Таймлесс» немецкой писательницы Керстин Гир. Теперь в аудиоформате! Прыжок во времени возможен! Для этого машине времени нужна лишь капля крови… Унаследовав ген путешественника во времени, Гвендолин Шеферд открывает для себя мир загадок, интриг и опасностей. Тайное общество и путешествия во времени, Тайна Двенадцати, магия, привидения, сверхъестественные возможности и философский камень – всe это становится реальностью! А ещe настоящая любовь… Аудиокнига озвучена артистом Малого театра Петром Абрамовым. Книга, ставшая событием с большой буквы… Книга, ставшая событием с большой буквы… New York Times Sundey Book Review Потрясающая книга! Путешествия во времени, призраки, любовь, секреты тайного общества… Книга must-have для чтения! goodreads.com Что можно сказать о книге, которая вызывает восторг? Разве что, восторг-восторг-восторг! livelib.ru



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