Рубин царя змей. Сильвия Лайм (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Не заходи в город змей, не задавай лишних вопросов, не смотри в глаза нагам. Иначе тебя могут убить. Этим правилам меня учили с детства. Я человек, а значит, для великих змеев – лишь низшая каста. И я никогда не искала иной судьбы. Но что делать, если судьба находит тебя сама? По воле рока сегодня я нарушила все правила. Теперь мне придется отвечать перед самым опасным из нагов.



Рубин царя змей слушать на видеосервисе Wink.