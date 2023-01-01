Рубикон. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Здесь многое напоминает Землю, но в то же время есть и масса отличий. Девственная планета или параллельный мир? Пожалуй, ответа на этот вопрос нашим современникам так и не найти. Но если все-таки постараться выжить, вспомнив все, чему когда-то учили или о чем слышал? Оно вроде и немало получается, так что прожить остаток своих дней, и даже с относительным комфортом, вовсе не непосильная задача. Но главное ли это? Наступает момент, когда ты подобно Цезарю подходишь к неприметной речушке и тебе приходится принять судьбоносное решение. Рубикон. Этот рубеж хотя бы раз в жизни встает перед каждым из нас, и только от тебя зависит – перейти эту незримую черту или отступить.



Рубикон слушать на видеосервисе Wink.