Рубикон. Дважды в одну реку. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды ты уже перешел свой Рубикон, изменив судьбу. Ты смирился с потерей всей прошлой жизни и принял выпавший жребий. Теперь ты один из членов доисторического племени. Ты учишь тому, что знаешь сам, работаешь не покладая рук, ведешь, тянешь и толкаешь по пути развития, не всегда понятый окружа�ющими. Ты сражаешься, не щадя ни себя, ни других. Ты наматываешь на кулак свои жилы, выкладываясь до последнего… «Нельзя дважды войти в одну реку»! Но перед тобой открывается дверь домой – и ты опять оказываешься на берегу неприметной речки с судьбоносным названием. И только ты можешь принять решение – вернуться в лоно родной цивилизации или построить свою.



Рубикон слушать на видеосервисе Wink.