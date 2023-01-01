Рубаи. Омар Хайям (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Творчество Хайяма – это одно из удивительных явлений в истории культуры народов Средней Азии и Ирана, и, пожалуй, всего человечества. Если его труды принесли огромную пользу в развитии наук, то замечательные четверостишия до сих пор покоряют читателей своей предельной емкостью, лаконичностью, простотой изобразительных средств, гибким ритмом. О поэзии Омара Хайяма исследователи судят по-разному. Некоторые считают, что поэтическое творчество было для него просто забавой, которой он предавался в свободное от основных научных занятий время. И все же рубаи Хайяма, не зная ни временных, ни национальных границ, пережили века и династии, дошли до наших дней. Вот что пишет об этом один из лучших переводчиков Хайяма – Герман Плисецкий. "Стихи такого поэта, как Омар Хайям, возможно, не нуждаются в предисловии. Но поскольку время его творчества отделено от нас восемью веками, я решаюсь добавить несколько слов от себя. Мне хочется рассказать о том, как постепенно менялось моe собственное представление о переводимом поэте. Сложный поэт нередко упрощeн. У многих, и у меня в том числе, сложился образ этакого весeлого старца, с неизменной чашей в руке, между делом изрекающего истины. Несоответствие этого шаблона истинной поэзии Хайяма я почувствовал уже при работе над первыми четверостишиями. И постепенно сквозь стихотворные строки стал проступать облик совсем другого человека. Спорщик с Богом, бесстрашный ум, чуждый иллюзий, учeный, и в стихе стремящийся к точной формуле, к афоризму. Каждое...Слушайте книгу.



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