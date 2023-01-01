WinkАудиокнигиРозовый бриллиант. Аркадий Кошко
Розовый бриллиант. Аркадий Кошко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы, Учебная и научная литература131 мин12+
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Сюжет
Начальник сыскной полиции Российской Империи рассказывает о своей службе, о преступлениях, в раскрытии которых принимал участие. Случаи порой ужасающие, порой смешные до анекдотичности. Многие события удивительно напоминают жизнь в современной России.
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