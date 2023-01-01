Рождественские истории. Волшебная фигурка. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Раз в году все мы ждем чего-то чудесного, вспоминаем детскую радость от предвкушения новогоднего праздника из своего детства и хотим подарить ощущение чуда нашим детям. А складывается оно не только из предпраздничной суеты, новогодних eлок, ожидания подарков и аромата апельсинов, но и из хороших книг по вечерам. И неважно, будет ли книга прочитана ребeнку вслух или он прочитает еe самостоятельно, чудо останется чудом. Эта книга как раз для создания вот такого новогоднего настроения! Истории Холли Вебб всегда позитивные и жизнеутверждающие. Еe книги очень популярны у детей всего мира, они увлекают детей в мир литературы и дарят сильные эмоции. Книга издана на белой бумаге, внутри достаточно крупный шрифт и иллюстрации, которые позволят детям переключать внимание, не нагружая чрезмерно глаза. В этой повести, полной любви и сочувствия, есть и маленькие жизненные уроки. Ну что же – включаем лампу, забираемся в кресло и открываем книгу! На ночь мама часто рассказывала Лотте истории из жизни прабабушки. Та была настоящей сказочной героиней – ездила в санях, запряженных оленем, как Санта-Клаус, пасла оленье стадо, отгоняла от него волков и даже сама шила себе одежду. Девочка мечтала хоть одним глазком взглянуть на эту волшебную жизнь – и ее желание сбылось. Лотта вдруг проснулась в другом месте и в другом времени – том самом, знакомом по историям. В сказке, конечно, быть очень увлекательно, но дома все-таки лучше. А чтобы вернуться, Лотте нужно совершить рождественское чудо и найти...Слушайте книгу.



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