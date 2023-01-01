Рождественские истории. Покатай меня, медведица!. Холли Вебб
Wink
Детям
Рождественские истории. Покатай меня, медведица!. Холли Вебб

Рождественские истории. Покатай меня, медведица!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература96 мин6+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Сара любила слушать рассказы дедушки про Арктику и эскимосов. Девочка мечтала там побывать и увидеть все эти чудеса собственными глазами. Они с дедушкой даже построили маленькое иглу – эскимосский дом из снега. Но Сара и не думала, что, спрятавшись в это иглу под Рождество, она выберется из него прямо в Арктику! Здесь невероятно холодно и еще есть совсем маленький медвежонок, потерявший маму. Не сразу Сара понимает, что оказалась внутри дедушкиной истории. Но та история закончилась не очень-то хорошо, и теперь первейшее желание Сары – помочь медвежонку найти маму. А на Рождество все желания сбываются!

Рождественские истории слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детская литература
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг