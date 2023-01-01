Рождественские истории. Покатай меня, медведица!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сара любила слушать рассказы дедушки про Арктику и эскимосов. Девочка мечтала там побывать и увидеть все эти чудеса собственными глазами. Они с дедушкой даже построили маленькое иглу – эскимосский дом из снега. Но Сара и не думала, что, спрятавшись в это иглу под Рождество, она выберется из него прямо в Арктику! Здесь невероятно холодно и еще есть совсем маленький медвежонок, потерявший маму. Не сразу Сара понимает, что оказалась внутри дедушкиной истории. Но та история закончилась не очень-то хорошо, и теперь первейшее желание Сары – помочь медвежонку найти маму. А на Рождество все желания сбываются!



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