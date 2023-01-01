Рождественские истории. Мама для Луны. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Ханна заснула в слезах со сломанным медвежонком-марионеткой в руках – а проснулась в конюшне рядом с настоящим медведем! Точнее, медвежонком. Точь-в-точь как еe марионетка. Раньше по рождественским ярмаркам водили дрессированных медведей. Малышку Луну украли у еe мамы, чтобы вырастить из неe таку�ю медведицу. Ханна не самая отважная или смелая девочка, но, когда творится такое зло, надо хотя бы попытаться его исправить. Ханна готова приложить все свои силы, чтобы помочь Луне вернуться к маме. Удастся ли девочке задуманное? Сможет ли она починить не марионетку, а настоящую медвежью жизнь?



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