Рождественские истории. Мама для Луны. Холли Вебб
Wink
Детям
Рождественские истории. Мама для Луны. Холли Вебб

Рождественские истории. Мама для Луны. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

8.62020, Аудиокнига
Детская литература130 мин6+

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О книге

Ханна заснула в слезах со сломанным медвежонком-марионеткой в руках – а проснулась в конюшне рядом с настоящим медведем! Точнее, медвежонком. Точь-в-точь как еe марионетка. Раньше по рождественским ярмаркам водили дрессированных медведей. Малышку Луну украли у еe мамы, чтобы вырастить из неe такую медведицу. Ханна не самая отважная или смелая девочка, но, когда творится такое зло, надо хотя бы попытаться его исправить. Ханна готова приложить все свои силы, чтобы помочь Луне вернуться к маме. Удастся ли девочке задуманное? Сможет ли она починить не марионетку, а настоящую медвежью жизнь?

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Жанр
Детская литература
Время
130 мин / 02:10

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