Рождественские истории. Ганс Андерсен,Николай Гоголь,Федор Достоевский,Чарльз Диккенс,Леонид Андреев
Wink
Аудиокниги
Рождественские истории. Ганс Андерсен,Николай Гоголь,Федор Достоевский,Чарльз Диккенс,Леонид Андреев

Рождественские истории. Ганс Андерсен,Николай Гоголь,Федор Достоевский,Чарльз Диккенс,Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика399 мин6+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Нет ни одного более радостного праздника, чем Рождество, когда любой человек ожидает, что в его жизни тоже произойдет чудо, сбудутся самые невероятные мечты! Праздника, подарившего людям надежду и спасение! Рождественские истории будут читать всегда – пока падает снег и горит огнями елка… Содержание: Фeдор Достоевский – Мальчик у Христа на eлке Николай Гоголь – Ночь перед Рождеством Чарльз Диккенс – Рождественская песнь (Скряга Скрудж. Святочная песнь в прозе) Ганс Христиан Андерсен – Ель Леонид Андреев – Ангелочек

Рождественские истории слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика
Время
399 мин / 06:39

Рейтинг