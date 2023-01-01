Рождественские истории. Ганс Андерсен,Николай Гоголь,Федор Достоевский,Чарльз Диккенс,Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

Нет ни одного более радостного праздника, чем Рождество, когда любой человек ожидает, что в его жизни тоже произойдет чудо, сбудутся самые невероятные мечты! Праздника, подарившего людям надежду и спасение! Рождественские истории будут читать всегда – пока падает снег и горит огнями елка… Соде�ржание: Фeдор Достоевский – Мальчик у Христа на eлке Николай Гоголь – Ночь перед Рождеством Чарльз Диккенс – Рождественская песнь (Скряга Скрудж. Святочная песнь в прозе) Ганс Христиан Андерсен – Ель Леонид Андреев – Ангелочек



Рождественские истории слушать на видеосервисе Wink.