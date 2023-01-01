Рождественские истории. Девочка с портрета. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Амелия иногда мечтала о чудесах, но никогда не думала, что волшебство может случиться с ней по-настоящему. А всего-то нужно было – приехать в гости на Рождество к дальним родственникам в старинный дом и найти там дневник своего прапрапрадеда. И рождественское волшебство случилось – Амелия вдруг проснулась в том же доме, но много-много лет назад. Познакомилась с мальчиком, который написал тот дневник. И поняла, что теперь и сама должна совершить чудо – отвести маленького волчонка к его маме. Только есть одна проблема – Амелия очень боится даже собак, а не то что волков! Но чтобы помочь волчонку, Амелия может преодолеть и не такое!



Рождественские истории слушать на видеосервисе Wink.