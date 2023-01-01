Рождественские истории. Девочка из лунного света. Холли Вебб
Wink
Детям
Рождественские истории. Девочка из лунного света. Холли Вебб

Рождественские истории. Девочка из лунного света. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература152 мин6+

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О книге

Изабель любила животных, но особенно ее воображение поразили величественные духи гор – снежные барсы. Перед сном она помечтала хоть одним глазком увидеть этих прекрасных существ не в зоопарке, а там, где они живут в природе, и… все сбылось. Изабель проснулась в горах в компании девочки Одвал. Одвал как раз пыталась уберечь от охотников семью снежных барсов – маму и двух котят. Разумеется, Изабель тут же принялась ей помогать, хотя задача оказалась очень трудной. Но если под Рождество чего-то очень сильно желать, то все случится!

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Жанр
Детская литература
Время
152 мин / 02:32

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