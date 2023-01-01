Рождественские истории. Девочка из лунного света. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Изабель любила животных, но особенно ее воображение поразили величественные духи гор – снежные барсы. Перед сном она помечтала хоть одним глазком увидеть этих прекрасных существ не в зоопарке, а там, где они живут в природе, и… все сбылось. Изабель проснулась в горах в компании девочки Одвал. Одвал как раз пыталась уберечь от охотников семью снежных барсов – маму и двух котят. Разумеется, Изабель тут же принялась ей помогать, хотя задача оказалась очень трудной. Но если под Рождество чего-то очень сильно желать, то все случится!



Рождественские истории слушать на видеосервисе Wink.