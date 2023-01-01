Рождение трагедии из духа музыки. Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Рождение трагедии" (1872) – первая книга Ницше, связавшая проблемы классической филологии с наиболее жгучими проблемами современности. Настоящее издание подготовлено на основе перевода Г.А.Рачинского, впервые опубликованного в 1912 г.



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