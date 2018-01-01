Ройхо Ваирский. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя фантаста Василия Сахарова – «Ройхо Ваирский», пятую в серии «Уркварт Ройхо». Северные кочевники отброшены, но на смену им приходят ваирские пираты. Эскадры лихих налeтчиков подходят к имперским берегам и высаживают отряды грабителей. Но здесь врага уже ожидает граф Уркварт Ройхо. Он отбивает первый натиск и понимает: чтобы окончательно избавиться от морской угрозы и победить потомственных пиратов, необходимо разорить их логово и лишить противника базы. Только так можно одолеть противника, и, вновь поставив на карту всe, что имеет, имперский граф снаряжает флотилию и отправляется в морское путешествие. Позади родные берега, замок и любимая женщина, а впереди… Что ждeт впереди, Ройхо не знает. Однако рядом верные дружинники, оборотни, маги и ламия. С такой поддержкой проиграть невозможно, и Уркварт готовится к бою. Книга прочитана популярным актером, режиссером, сценаристом и известным актером дубляжа Юрием Титовым, на чьем счету дублирование многих современных лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Стекло (2019)», «Мэри Поппинс возвращается (2018)», «Ральф против интернета (2018)», «Слендермен (2018)», «Человек-муравей и Оса (2018)», «Суперсемейка 2 (2018)», «Погружение (2017)», и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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