Росич. Мы наш, мы новый…. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Мы наш, мы новый…" – фантастический роман Константина Калбазова, третья книга цикла «Росич», жанр историческая фантастика, попаданцы. Колоссальное напряжение, огромные средства, все для фронта, все для победы. Трое наших современников, провалившиеся во времени, готовы пойти на многое, д�абы победить и дать шанс своей Родине пойти иным путем. Их усилия не проходят даром, колесо истории таки вильнуло. Но сошло ли оно со старой колеи или это только временное явление и все вернется на круги своя? Достаточно ли того, что уже сделано, или это только начало? И есть ли иной путь или все напрасно и ход истории уже предопределен? Вопросы, вопросы…



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