Ронин. Роман Злотников,Александр Воробьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Николас Фолдер, самурай из клана Танако-но Такаси, совершил страшный проступок – не уберег в бою своего сeгуна и не погиб вместе с ним. Колония людей на планете Анатолия живет по кодексу древней Японии, потому приговор ронину был суров: изгнание. Покидая Восходящую Империю, Ник думал, что его жизнь кончена… но все только начиналось. На планете Большой Шрам его ждала встреча с одним из Рыцарей Ордена Хранителей Человечества, который появился еще на древней Земле вскоре после первого контакта с Чужими. Ник не понимает, почему Орден выбрал именно его для обучения тайным боевым практикам, к тому же после нескольких войн с инопланетными расами установлен мир и никто не угрожает расселившемуся по дальним планетам человечеству. Однако адепты Ордена знают о будущем больше простых смертных…



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