Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Классическая трагедия начала эпохи романтизма, в котором центром всех событий оказывается, конечно же, любовь. Самая известная из трагедий Шекспира, хотя бы строчку из которой слышали все: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте!»



Ромео и Джульетта слушать на видеосервисе Wink.