WinkАудиокнигиРомео и Джульетта. Уильям Шекспир
Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Драматургия216 мин12+
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Сюжет
Классическая трагедия начала эпохи романтизма, в котором центром всех событий оказывается, конечно же, любовь. Самая известная из трагедий Шекспира, хотя бы строчку из которой слышали все: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте!»
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