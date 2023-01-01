Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир
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Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир

Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Драматургия216 мин12+
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Сюжет

Классическая трагедия начала эпохи романтизма, в котором центром всех событий оказывается, конечно же, любовь. Самая известная из трагедий Шекспира, хотя бы строчку из которой слышали все: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте!»

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