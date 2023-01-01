Ромен Кальбри. Гектор Мало (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга французского писателя Гектора Мало «Ромен Кальбри» повествует о приключениях подростка, которому пришлось пережить много невзгод и не утратить при этом бодрости духа. Мечтая стать моряком, он сбежал от скаредного и бессердечного дяди, взявшего его на попечение, и пытается добраться до Гавра, где надеется поступить на корабль. В дороге он испытывает лишения, путешествует с бродячим цирком, чуть не погибает на улицах Парижа и даже переживает кораблекрушение.



Ромен Кальбри слушать на видеосервисе Wink.