Ромашка для Снежного принца. Оксана Головина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Оксаны Головиной – «Ромашка для Снежного принца». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. До Нового года несколько дней, а на горизонте ни одного претендента, с которым можно явиться на университетский бал. Да ещe и такого, чтоб вернуть «пощeчину» одному негодяю. Можно впасть в отчаяние, а можно в шутку написать письмо деду Морозу. Вот только не ожидала Камилла, что письмо дойдeт до адресата, и еe «подарок» найдeтся под eлкой на следующий же день. Осталось лишь рискнуть и узнать, действительно ли чудо возможно под Новый год, как и первая любовь, искрящаяся, волшебная, будто первый снег. ©



Ромашка для Снежного принца слушать на видеосервисе Wink.