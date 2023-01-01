WinkАудиокнигиРоман королевы (сборник новелл). Коллектив авторов
Роман королевы (сборник новелл). Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика305 мин16+
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Сюжет
Предлагаем вашему вниманию аудиосборник избранных новелл писателей Грузии, Украины, Польши, Финляндии, Австрии, Англии, Швеции. Новеллы читают лучшие исполнители студии АРДИС Владимир Самойлов, Анжелика Рейн, Надежда Винокурова, Татьяна Телегина, Виктор Рудниченко, Владимир Левашев.
Роман королевы (сборник новелл) слушать на видеосервисе Wink.