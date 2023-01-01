Роман императрицы. Казимир Валишевский (книга, 2020) слушать онлайн

Казимир Валишевский – польский писатель, историк, экономист, социолог. Большую известность ему принесла серия произведений, посвященных истории России 17-19 веков – о русских царях и императорах, об их окружении. Казимир Валишевский оказался одним из первых, кто решился нарушить запреты и рассказать о личной жизни русских монархов и их дворов, опираясь на исторические документы. Екатерина II – «… была необыкновенная женщина и великая императрица. Как первая она доказала, что женщина может стоять на высоте самых трудных, самых ответственных обязанностей и долга как императрица она сделала для величия России столько же, сколько и Петр Великий: России, созданной Петром I, Екатерина II дала сознание ее силы, ее гения и ее исторического предназначения».



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