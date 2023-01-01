Роксолана. В гареме Сулеймана Великолепного. Павел Загребельный (книга, 2020) слушать онлайн

Предлагаем вашему вниманию знаменитый роман Павло Загребельного о славянской девушке Роксолане, вошедшей в историю под именем Хуррем. Книга повествует об удивительной судьбе девушки, попавшей в неволю и проданной в рабство на стамбульском рынке. Обладая блестящим умом, необыкновенной силой воли и привлекательной внешностью, она из бесправной рабыни стала женой султана Сулеймана Великолепного (Завоевателя) – самого могущественного султана Османской империи. Овладев вершинами восточной и европейской культуры, эта знаменитая женщина играла значительную роль в политической жизни XVI века. Султан Сулейман называл свою возлюбленную Хуррем и слагал в еe честь прекрасные стихи. Их любовь послужила основой популярного телесериала «Великолепный век», поклонниками которого стали миллионы зрителей по всему миру. В аудиокнигу вошла первая часть первой книги романа – «В гареме Сулеймана Великолепного».



Роксолана слушать на видеосервисе Wink.