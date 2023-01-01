WinkАудиокнигиРоковые яйца. Михаил Булгаков
Роковые яйца. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика183 мин12+
Сюжет
Повесть «Роковые яйца» – произведение фантастическое и вместе с тем ужасающе реалистичное. Вы насладитесь атмосферой и духом повести, воплощенными в емком, многогранном булгаковском языке, яркой игре аллегорий и смысла, горьковатом и беспощадном юморе. Ученый Персиков разрабатывает луч жизни, способный многократно ускорять развитие живых существ. Этим открытием собирается воспользоваться заведующий совхозом Александр Семенович Рокк. Он выписывает из-за границы ящики куриных яиц. Вследствие роковой ошибки в совхоз присылают яйца змей, крокодилов и страусов, которые расплодились, выросли до невероятных размеров и двинулись на Москву…
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