Родственные души. 10 рассказов в аудиоспектаклях. О. Генри (книга, 2020) слушать онлайн

О. Генри «Родственные души и другие рассказы» – 10 Радиоспектаклей В ролях: Александр Устюгов, Алексей Веселкин, Лев Дуров, Сергей Сазонтьев, Андрей Филиппак, Ирина Киреева, Александр Соляников, Мария Гончар, Алексей Рымов, Артем Григорян. Автор инсценировки и режиссер-постановщик – Алексей Рымов. Музыкальное оформление – Павел Усанов. Звукорежиссер – Елена Рыжикова. Продюсер – Сергей Григорян. Несмотря на не самые веселые условия для творчества, американец Уильям Сидни Портер вошел в историю мировой литературы как мастер новелл, которые отличает неизменный тонкий юмор и оптимизм. Он сформировался как писатель в тюрьме, куда угодил по обвинению в растрате. Там же возник его всем известный псевдоним – О.Генри. Возможно, именно качества, которые он противопоставил суровой действительности, до сих пор делают его «родственными душами» с людьми разных культур и поколений.



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