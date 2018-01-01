Робин Гуд. Михаил Гершензон (книга, 2020) слушать онлайн

Вот уже более шести столетий живет легенда о благородном предводителе лесных разбойников Робин Гуде. Но до сих пор ученым и историкам так и не удалось установить личность прототипа героя этих преданий. По одной из версий Робин был свободным ремесленником или крестьянином, по другой – несправедливо обездоленным дворянином. И все же большинство исследователей сходятся во мнении, что Робин Гуд – фантазия неизвестного автора, который хотел прославить простого человека, боровшегося за справедливость. Нужно отметить, что ему это вполне удалось. И сегодня Робин Гуд – один из немногих, наряду с королем Артуром, легендарных героев английских баллад, вышедших за рамки фольклора и остающихся популярными героями книг, кино и телевидения. ©



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